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Главврач Филатовской больницы привёл страшные цифры по ковиду и поддержал введение новых мер

По его словам, только в его медучреждении лежит более тысячи заражённых, а в отделениях реанимации находится ещё 163 пациента.

22 октября, 07:53
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Почти неделю наблюдаются антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса по России и Москве. Ситуация крайне напряжённая и продолжает развиваться по худшему сценарию, заявил главный врач больницы имени Филатова в Москве Валерий Вечорко и назвал новые антиковидные меры обоснованными.

"Исходя из опыта, введение нерабочих дней — эффективный способ снизить заболеваемость и смертность от коронавируса. Люди в это время меньше общаются и посещают общественные места, что позволяет за короткий срок предотвратить распространение инфекции. Эпидемиологи отмечают, что инкубационный период штамма "Дельта" составляет не более 5 дней. Эти 11 дней позволят максимально снизить контактирование", — написал он в своём телеграм-канале.

Главврач объяснил, что на утро 22 октября в Филатовскую больницу госпитализировано уже 1005 больных с коронавирусом, а в отделениях реанимации находится ещё 163 пациента. По его словам, это цифры всего лишь за несколько дней. Вечорко отметил, что, как врач, разделяет и поддерживает решение властей о новых мерах. Он попросил москвичей и россиян отнестись к нему с пониманием. В ситуации стремительного роста заражённых ограничения позволят уберечь жизнь и здоровье наиболее уязвимых категорий населения, заключил он.

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Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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