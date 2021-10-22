Главврач Филатовской больницы привёл страшные цифры по ковиду и поддержал введение новых мер

Почти неделю наблюдаются антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса по России и Москве. Ситуация крайне напряжённая и продолжает развиваться по худшему сценарию, заявил главный врач больницы имени Филатова в Москве Валерий Вечорко и назвал новые антиковидные меры обоснованными.

"Исходя из опыта, введение нерабочих дней — эффективный способ снизить заболеваемость и смертность от коронавируса. Люди в это время меньше общаются и посещают общественные места, что позволяет за короткий срок предотвратить распространение инфекции. Эпидемиологи отмечают, что инкубационный период штамма "Дельта" составляет не более 5 дней. Эти 11 дней позволят максимально снизить контактирование", — написал он в своём телеграм-канале.

Главврач объяснил, что на утро 22 октября в Филатовскую больницу госпитализировано уже 1005 больных с коронавирусом, а в отделениях реанимации находится ещё 163 пациента. По его словам, это цифры всего лишь за несколько дней. Вечорко отметил, что, как врач, разделяет и поддерживает решение властей о новых мерах. Он попросил москвичей и россиян отнестись к нему с пониманием. В ситуации стремительного роста заражённых ограничения позволят уберечь жизнь и здоровье наиболее уязвимых категорий населения, заключил он.