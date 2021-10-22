Появилось первое видео с места смертоносного взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Видео с места взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с территории порохового завода "Эластик" под Рязанью, где произошёл взрыв. Сейчас там работают сотрудники МЧС. На кадрах видны обвалившиеся конструкции и куски арматуры, а также остовы производственных зданий.

Ранее стало известно о гибели семи человек, судьба девяти остаётся неизвестной. Ещё одного человека госпитализировали в реанимацию с ожогами 80% поверхности тела. Всего в момент ЧП в цехе находилось 17 человек. Спасатели опасаются, что шансов найти кого-то живым почти нет.