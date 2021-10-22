Появилось первое видео с места смертоносного взрыва на пороховом заводе под Рязанью
По мнению спасателей, которые работают на месте происшествия, шансов найти кого-то живым практически нет.
Кадр из видео © LIFE
Видео с места взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры с территории порохового завода "Эластик" под Рязанью, где произошёл взрыв. Сейчас там работают сотрудники МЧС. На кадрах видны обвалившиеся конструкции и куски арматуры, а также остовы производственных зданий.
Ранее стало известно о гибели семи человек, судьба девяти остаётся неизвестной. Ещё одного человека госпитализировали в реанимацию с ожогами 80% поверхности тела. Всего в момент ЧП в цехе находилось 17 человек. Спасатели опасаются, что шансов найти кого-то живым почти нет.
Ранее Лайф сообщал, что сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. На пожар выехало восемь пожарных автомобилей, 24 человека личного состава Государственной противопожарной службы, уточнили в ведомстве.
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