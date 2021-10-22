Российские вузы могут перейти на дистанционку на период нерабочих дней

На период нерабочих дней, которые по всей стране введут с 30 октября по 7 ноября, российские вузы могут перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки России со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

"Вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний", — говорится в сообщении.