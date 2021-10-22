Российские вузы могут перейти на дистанционку на период нерабочих дней
В качестве альтернативы в Минобрнауки предложили образовательным заведениям предусмотреть для студентов обучение в самостоятельном формате.
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На период нерабочих дней, которые по всей стране введут с 30 октября по 7 ноября, российские вузы могут перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки России со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
"Вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний", — говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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