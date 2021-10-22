"Надеюсь, этого будет достаточно": Фигуристка Трусова выступит на этапе Гран-при в США, несмотря на травму
Соревнования Skate America пройдут с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.
Фото © Twitter / teamtrusova_av
Российская фигуристка Александра Трусова примет участие в стартовом этапе Гран-при в США, несмотря на травму ноги. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.
"Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме. Всё равно я хочу показать всё, что у меня получится. Надеюсь, этого будет достаточно", — заявила Трусова.
Трусова получила травму ноги незадолго до старта турнира в США. Повреждение не позволяет бронзовой призёрке ЧМ-2021 тренироваться в полную силу.
Соревнования Skate America пройдут с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. Помимо Трусовой Россию в женском одиночном разряде будут представлять Ксения Синицына и Дарья Усачёва.
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