Российская фигуристка Александра Трусова примет участие в стартовом этапе Гран-при в США, несмотря на травму ноги. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

"Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме. Всё равно я хочу показать всё, что у меня получится. Надеюсь, этого будет достаточно", — заявила Трусова.