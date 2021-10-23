Мельникова выиграла бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Ранее в ходе первенства в Японии она стала абсолютной чемпионкой мира, победив в личном многоборье.
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Россиянка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.
В сумме двух прыжков она получила от судей 13,966 балла. Чемпионкой мира в этом виде программы стала Ребека Андраде из Бразилии (14,966). Второе место заняла итальянка Асия Д'Амато (14,083).
Ранее в ходе первенства в Японии Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира. В четверг она победила в личном многоборье.
На недавних Играх в Токио Мельникова выиграла три медали. Она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а в личном многоборье и в вольных упражнениях завоевала бронзу.
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