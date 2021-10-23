Меркель заявила о попытках передачи политических сигналов с помощью нарядов

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что иногда связывала с цветом своей одежды определённые политические сигналы. Об этом она заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Иногда", — сказала Меркель в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Уходящий канцлер отметила, что не собирается отдавать одежду в музеи. По её словам, вещи регулярно отвозят в специальные места сбора для нуждающихся. Она также добавила, что с уходом с поста главы правительства "начинается новое время".

Кроме того, Меркель заявила, что всегда избегала словосочетания "миграционный кризис", так как беженец для неё — "не кризис, но человек". Она также посетовала, что "политический климат в стране стал суровее". По её словам, она стала канцлером, когда "Фейсбук" существовал только год, а "Твиттера" вообще не было.

"Мы живём в совершенно изменившемся медийном мире, и это [изменение политического климата] также с этим связано", — заключила Меркель.