В России пятый день подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида
При этом за прошедшие сутки от болезни вылечилось более 26 тысяч человек, а общее число излечившихся достигло 7 143 137.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 1075 смертей пациентов с коронавирусом, что является новым антирекордом по количеству летальных исходов болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.
Так, по данным стопкоронавирус.рф, накануне, 22 октября, в России было зафиксировано 1064 смерти, 21 октября — 1036, 20 октября — 1028, а 19 октября — 1015 летальных исходов.
Отметим, что при этом за прошедшие сутки от коронавируса полностью излечилось 26 077 человек, а число выздоровевших за всё время достигло 7 143 137.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Комментариев: 0