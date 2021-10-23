В России пятый день подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 1075 смертей пациентов с коронавирусом, что является новым антирекордом по количеству летальных исходов болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Так, по данным стопкоронавирус.рф, накануне, 22 октября, в России было зафиксировано 1064 смерти, 21 октября — 1036, 20 октября — 1028, а 19 октября — 1015 летальных исходов.

Отметим, что при этом за прошедшие сутки от коронавируса полностью излечилось 26 077 человек, а число выздоровевших за всё время достигло 7 143 137.