В России выявили максимальное за пандемию суточное число случаев ковида

В России за минувшие сутки выявлено 37 678 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заболевших с начала пандемии. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 8,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 26 077 человек. Скончалось 1075 человек — это тоже новый максимум с начала эпидемии. Условная летальность осталась на уровне 2,8%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 205 983 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 7 143 137 человек. За весь период в России умерло 229 528 человек", — отмечается в сообщении штаба.