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В России выявили максимальное за пандемию суточное число случаев ковида

От болезни за 24 часа вылечилось 26 077 человек, общее число выздоровевших достигло 7 143 137.

23 октября, 08:02
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

В России за минувшие сутки выявлено 37 678 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заболевших с начала пандемии. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 8,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 26 077 человек. Скончалось 1075 человек — это тоже новый максимум с начала эпидемии. Условная летальность осталась на уровне 2,8%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 205 983 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 7 143 137 человек. За весь период в России умерло 229 528 человек", — отмечается в сообщении штаба.

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Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом. Не исключено, что к концу года "цифры будут более спокойными".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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