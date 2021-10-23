В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды для посещения общественных мест

В Забайкальском крае 25 октября из-за ситуации с коронавирусом начнёт действовать система QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства края.

"С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от CoViD-19, а также справки, подтверждающие перенесённое заболевание", — говорится в сообщении.

В Забайкалье за всё время коронавирусом заразилось 74 232 человека. 1540 пациентов умерли, 63 665 выздоровели. В настоящее время тяжело болеет 156 человек, к аппаратам ИВЛ подключено 59. Обоими компонентами вакцины привилось более 340 тысяч жителей региона, население которого составляет примерно 1,05 миллиона человек.