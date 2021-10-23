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"Секретные материалы": Власти США раскроют новые данные по убийству Кеннеди в конце года

Сначала будет представлена одна часть документов. Публикацию второй американские власти пока не одобрили.

23 октября, 04:13
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Администрация президента США Джо Байдена пообещала 15 декабря опубликовать новые материалы о загадочном убийстве бывшего американского лидера Джона Кеннеди. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Там напомнили, что в 1992 году конгресс постановил постепенно раскрыть всю информацию по этому делу, если только это не нанесёт вреда обороне, внешней политике, разведке и правоохранительным органам Соединённых Штатов. Первая часть документов, как ожидается, будет обнародована 15 декабря.

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Что касается второй, то пока американские ведомства попросили отложить её публикацию. Такие рекомендации дало Национальное управление архивов и документации США. Раскрытие материалов ожидается не ранее 15 декабря 2022 года. При этом есть вероятность, что общественность не увидит их и после этого срока.

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Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в ходе поездки в Даллас. Согласно официальной версии, его застрелил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, но споры по поводу обстоятельств и причин убийства 35-го президента Америки не утихают до сих пор.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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