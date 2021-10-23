Администрация президента США Джо Байдена пообещала 15 декабря опубликовать новые материалы о загадочном убийстве бывшего американского лидера Джона Кеннеди. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Там напомнили, что в 1992 году конгресс постановил постепенно раскрыть всю информацию по этому делу, если только это не нанесёт вреда обороне, внешней политике, разведке и правоохранительным органам Соединённых Штатов. Первая часть документов, как ожидается, будет обнародована 15 декабря.

Что касается второй, то пока американские ведомства попросили отложить её публикацию. Такие рекомендации дало Национальное управление архивов и документации США. Раскрытие материалов ожидается не ранее 15 декабря 2022 года. При этом есть вероятность, что общественность не увидит их и после этого срока.