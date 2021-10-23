Эксперт по Украине предсказал "поражение" России из-за запуска "Северного потока — 2"

Cпустя некоторое количество времени после запуска "Северного потока — 2" Россия якобы может оказаться проигравшей стороной. Такое мнение выразил экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш.

В своей статье для портала "NV.ua" он выразил мнение, что газопровод сертифицируют в течение ближайших месяцев.

"Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить Европе замёрзнуть и поднять потребителям цены", — отметил Эш.

Однако, по словам эксперта, через полгода чрезмерные поставки голубого топлива в Европу приведут к обвалу цен на газ.

"Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадёжный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость", — заявил британский экономист.