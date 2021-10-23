Эксперт по Украине предсказал "поражение" России из-за запуска "Северного потока — 2"
Через полгода чрезмерные поставки голубого топлива в Европу приведут к обвалу цен на газ, считает Тимоти Эш.
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Cпустя некоторое количество времени после запуска "Северного потока — 2" Россия якобы может оказаться проигравшей стороной. Такое мнение выразил экономист, британский эксперт по Украине Тимоти Эш.
В своей статье для портала "NV.ua" он выразил мнение, что газопровод сертифицируют в течение ближайших месяцев.
"Европе газ крайне необходим, и наши правительства просто не могут позволить Европе замёрзнуть и поднять потребителям цены", — отметил Эш.
Однако, по словам эксперта, через полгода чрезмерные поставки голубого топлива в Европу приведут к обвалу цен на газ.
"Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадёжный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость", — заявил британский экономист.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Так, 18 октября стоимость топлива упала до 980 долларов за тысячу кубометров.
Как уже сообщал Лайф, сейчас идёт сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Это необходимо для соблюдения Газовой директивы Евросоюза. Данный процесс может растянуться на несколько месяцев. Причём 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. На днях стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом. Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.
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