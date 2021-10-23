Болдуина перед роковой стрельбой заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете

Ассистент режиссёра фильма "Ржавчина" сказал американскому актёру Алеку Болдуину, что в пистолете, из которого он случайно застрелил кинооператора и ранил режиссёра, нет боевых патронов.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на показания, ассистент режиссёра попросту не знал о боевом снаряде в оружии.

Кроме того, стало известно, что власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съёмки картины. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель Офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос. Уточняется, что съёмочная площадка располагалась на ранчо Bonanza Creek Ranch, именно там правоохранители и проведут обыски.