Болдуина перед роковой стрельбой заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
Также стало известно, что власти США выдали ордер на обыск помещений, где произошла трагедия во время съёмок.
Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta
Ассистент режиссёра фильма "Ржавчина" сказал американскому актёру Алеку Болдуину, что в пистолете, из которого он случайно застрелил кинооператора и ранил режиссёра, нет боевых патронов.
Как сообщает газета New York Times со ссылкой на показания, ассистент режиссёра попросту не знал о боевом снаряде в оружии.
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Кроме того, стало известно, что власти выдали ордер на обыск собственности, где проходили съёмки картины. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель Офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос. Уточняется, что съёмочная площадка располагалась на ранчо Bonanza Creek Ranch, именно там правоохранители и проведут обыски.
В эфире телеканала CNN Риос рассказал, что собственность будет "тщательно проверена" в течение выходных. Он добавил, что в связи с "деликатным характером инцидента" в выходные не ожидается каких-либо пресс-конференций или заявлений.
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Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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