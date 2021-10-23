В Конгрессе США потребовали объявить Байдену импичмент из-за помощи сыну
По мнению конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, американский лидер "поставил под угрозу безопасность" страны.
Президент США Джо Байден и его сын Хантер. Фото © ТАСС / AP
Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии выступила с инициативой импичмента Джо Байдену, в том числе за предполагаемое злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына — Хантера Байдена.
"Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовность использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену", — заявила Грин.
Также конгрессвумен обвиняет американского лидера в распространении коррупции и других тяжких преступлениях. По её словам, сын нынешнего президента США участвовал в политических делах иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг. Таким образом Джо Байден "поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов", помешал мирной передаче власти и явно показал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост".
Грин настаивает, чтобы Байдена в ближайшее время отстранили от должности и провели судебное разбирательство. Помимо этого, по её мнению, нынешнему лидеру государства необходимо запретить занимать любую ответственную должность в будущем.
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Марджори Тейлор Грин известна своей критикой Байдена. Так, в августе она уже требовала импичмента для него в связи с выводом американских войск из Афганистана. А в январе предлагала инициировать процедуру импичмента — опять же из-за "злоупотреблений полномочиями". После этого власти США наказали Грин, а "Твиттер" заблокировал её аккаунт.
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