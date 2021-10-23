В Конгрессе США потребовали объявить Байдену импичмент из-за помощи сыну

Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии выступила с инициативой импичмента Джо Байдену, в том числе за предполагаемое злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына — Хантера Байдена.

"Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовность использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену", — заявила Грин.

Также конгрессвумен обвиняет американского лидера в распространении коррупции и других тяжких преступлениях. По её словам, сын нынешнего президента США участвовал в политических делах иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг. Таким образом Джо Байден "поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов", помешал мирной передаче власти и явно показал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост".