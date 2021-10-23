Новый премьер Израиля назвал свою первую встречу с Путиным прекрасной

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет назвал свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным прекрасной, а состоявшуюся беседу — глубокой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном главой израильского правительства на своей странице в "Твиттере".

"Недавно я завершил свою первую прекрасную встречу с президентом России Путиным. Беседа была очень долгой, длилась более пяти часов и была особенно глубокой", — отметил Бенет.

По его словам, отношения с Россией для Израиля не только стратегические, но и повседневные, поэтому необходимо и в дальнейшем поддерживать прямую линию доверительного диалога между странами. Политик добавил, что взаимоотношения между двумя государствами опираются на уходящие корнями в прошлое связи между народами.

"Мы всегда помним решающую роль, которую русские сыграли в победе над нацистами во Второй мировой войне. Эту историческую память нельзя стирать, и она должна передаваться из поколения в поколение", — подчеркнул Бенет.