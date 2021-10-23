Умерла актриса из фильма "Пиковая дама" Ольга Красина

"22 октября 2021 года на 81-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса киностудии "Мосфильм" Ольга Михайловна Красина", — говорится в сообщении.

"Пиковая дама" режиссёра Романа Тихомирова стала первой полнометражной картиной для Красиной. Там она сыграла роль Лизы. На момент съёмок артистка была 19-летней студенткой. Также она исполнила главные роли в фильмах "В пути" (1961) и "Зайчик" (1964). Красина известна не только по ролям в кино, ещё она служила в театре "Киноактёр" и занималась дубляжом. Причина смерти не называется.