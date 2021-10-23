НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умерла актриса из фильма "Пиковая дама" Ольга Красина

Артистка ушла из жизни в возрасте 80 лет. Причина смерти не называется.

23 октября, 02:34
<p>Актриса Ольга Красина. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5124/foto/i2/168456/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актриса Ольга Красина. Фото © kino-teatr.ru

Скончалась актриса Ольга Красина, сыгравшая главную роль в советском фильме 1960 года "Пиковая дама". Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"22 октября 2021 года на 81-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса киностудии "Мосфильм" Ольга Михайловна Красина", — говорится в сообщении.

Скончался белорусский писатель Юрий Станкевич

Скончался белорусский писатель Юрий Станкевич

"Пиковая дама" режиссёра Романа Тихомирова стала первой полнометражной картиной для Красиной. Там она сыграла роль Лизы. На момент съёмок артистка была 19-летней студенткой. Также она исполнила главные роли в фильмах "В пути" (1961) и "Зайчик" (1964). Красина известна не только по ролям в кино, ещё она служила в театре "Киноактёр" и занималась дубляжом. Причина смерти не называется.

Ранее умер актёр из сериала "Девчонки" Питер Сколари. Артист на протяжении последних двух лет боролся с раком.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1