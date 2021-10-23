Умер актёр из сериала "Девчонки" Питер Сколари

Американский актёр Питер Сколари скончался в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на менеджера артиста Эллен Любин Саницки.

По словам менеджера, Сколари на протяжении последних двух лет боролся с раком.

В 2012 году Сколари был номинирован на премию "Выбор телевизионных критиков", а в 2016 году стал лауреатом премии "Эмми" за роль Тэда Хорвата в сериале "Девчонки". Также он играл в сериалах "Закадычные друзья", "Ньюхарт", "Мерфи Браун", "Скорая помощь", "Белый воротничок", "Готэм". Помимо этого актёр выступал на Бродвее и снимался в полнометражном кино.