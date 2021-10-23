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Умер актёр из сериала "Девчонки" Питер Сколари

Артист на протяжении последних двух лет болел раком.

22 октября, 23:07
<p>Питер Сколари. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Peter_Scolari_(27023529024).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Питер Сколари. Фото © Wikipedia

Американский актёр Питер Сколари скончался в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на менеджера артиста Эллен Любин Саницки.

По словам менеджера, Сколари на протяжении последних двух лет боролся с раком.

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В 2012 году Сколари был номинирован на премию "Выбор телевизионных критиков", а в 2016 году стал лауреатом премии "Эмми" за роль Тэда Хорвата в сериале "Девчонки". Также он играл в сериалах "Закадычные друзья", "Ньюхарт", "Мерфи Браун", "Скорая помощь", "Белый воротничок", "Готэм". Помимо этого актёр выступал на Бродвее и снимался в полнометражном кино.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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