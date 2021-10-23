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FT: Британия задействовала секретный "банковский" отдел Минобороны в борьбе с Россией

Его создали в 2015 году для борьбы с коммерческой активностью террористов в Сирии и Ираке.

22 октября, 23:00

Фото © Pixabay

Секретное "банковское" подразделение Министерства обороны Великобритании направило свои силы на борьбу с Россией и Китаем. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Утверждается, что финансовые эксперты помогают вооружённым силам Соединённого Королевства оттачивать навыки "экономической войны".

По данным СМИ, этот отдел был создан в 2015 году для борьбы с коммерческой активностью террористов в Сирии и Ираке. В него вошли бывшие банкиры и финансисты, которые специализируются на международных потоках капитала и сырьевом рынке. Задача подразделения заключалась в ослаблении противника путём ограничения доступа к финансам. Банкиры работали вместе со специальными войсками, спецслужбами и 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной.

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"Спрос на специалистов отдела растёт, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей", — пишет FT.

Данную оперативную группу ранее курировал маршал авиации Эдвард Стрингер. По его словам, целью группы был поиск критически важных элементов бизнес-модели противников, их устранение и осложнение поиска замены.

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"Идёт ли речь о ливанской "Хезболле", окружении [президента РФ Владимира] Путина, Корпусе стражей исламской революции в Иране или даже Народно-освободительной армии Китая, все они — государства в миниатюре с собственной экономикой", — заявил Стрингер.

Когда операция по борьбе с террористами закончилась, подразделение стали использовать для конкретных задач. Уточняется, что оно не входит в число постоянных отделов Минобороны Великобритании.

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В последние годы Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в свои внутренние дела. В Москве не раз отвергали все обвинения, подчёркивая, что никаких доказательств западные государства не предоставляли.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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