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Российские банки запускают льготные кредиты на электромобили от 3%

Всего за девять месяцев 2021 года в РФ было выдано более 700 тысяч займов на покупку автомобилей.

22 октября, 22:59
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Российские банки начинают вводить льготные кредиты на электромобили. Предложения уже появились в нескольких кредитных организациях. Об этом пишет газета "Известия".

Как уточняется, в настоящее время кредит на электромобили по пониженным ставкам уже ввели в ВТБ и Газпромбанке — от 3% и 3,9% соответственно. Старт аналогичных займов прорабатывают в Сбере и "Альфа-банке".

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Всего за девять месяцев 2021 года в РФ было выдано более 700 тысяч кредитов на покупку автомобилей. При этом доля электромобилей среди них могла составить около полутора процентов — при условии, что все они оказались куплены в кредит, сообщил генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Эксперты полагают, что развитие "зелёных" продуктов в стране может быть выгодно банкам. В частности, это поможет привлечь иностранные инвестиции в капитал либо облигации кредитных организаций.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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