Российские банки запускают льготные кредиты на электромобили от 3%

Российские банки начинают вводить льготные кредиты на электромобили. Предложения уже появились в нескольких кредитных организациях. Об этом пишет газета "Известия".

Как уточняется, в настоящее время кредит на электромобили по пониженным ставкам уже ввели в ВТБ и Газпромбанке — от 3% и 3,9% соответственно. Старт аналогичных займов прорабатывают в Сбере и "Альфа-банке".

Всего за девять месяцев 2021 года в РФ было выдано более 700 тысяч кредитов на покупку автомобилей. При этом доля электромобилей среди них могла составить около полутора процентов — при условии, что все они оказались куплены в кредит, сообщил генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Эксперты полагают, что развитие "зелёных" продуктов в стране может быть выгодно банкам. В частности, это поможет привлечь иностранные инвестиции в капитал либо облигации кредитных организаций.