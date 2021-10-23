Kurier: Австрийского дипломата подозревают в причастности к утечке формулы "Новичка"

Бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла страны в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от дипломатической службы из-за подозрения в причастности к утечке секретной документации с формулой отравляющего боевого вещества "Новичок". С таким утверждением выступила австрийская газета Kurier.

По данным издания, дипломата подозревают в злоупотреблении полномочиями и разглашении служебной тайны. В центре расследования — секретный документ с формулой "Новичка", который, как сообщают СМИ, в результате утечки из одного из австрийских министерств мог попасть в руки бывшего топ-менеджера немецкой компании Wirecard Яна Марсалека.

Уточняется, что прокуратура Вены ведёт закрытое следствие, детали которого не разглашает, МИД Австрии также не комментирует подробности данного дела. По информации газеты, дипведомство, Минобороны и Минэкономики Австрии подали заявление в полицию в июле 2021 года из-за предполагаемой утечки документов, связанных с "Новичком".

Ранее в Германии разразился крупный финансовый скандал, когда компания Wirecard отозвала финансовый отчёт за 2019 год, после того как аудиторы зафиксировали на её счетах нехватку денежных средств в размере 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушёл в отставку. Позже его задержали, но затем освободили под залог. Бизнесмена подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.