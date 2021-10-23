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Гендиректор "Олимпийского" Гурецкий умер в 49 лет от осложнений после ковида

Коллеги назвали его выдающимся управленцем в сфере строительства и достойным человеком.

22 октября, 22:06
<p>Юрий Гурецкий. Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/CUTDVYMMXh7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C.%D1%80%D1%84/press/news/skonchalsya-general-nyj-direktor-sportkompleksa-olimpijskij-yurij-borisovich-gureckij" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт группы компаний "Киевская площадь"</a></p>

Юрий Гурецкий. Фото © Сайт группы компаний "Киевская площадь"

Генеральный директор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на сайте группы компаний "Киевская площадь" (в которую входит СК "Олимпийский").

"22 октября 2021 года стало известно о том, что от осложнений после коронавируса на 50-м году жизни скончался выдающийся управленец в сфере строительства, генеральный директор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Борисович Гурецкий", — говорится в сообщении.

Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий

Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий

Руководство и коллектив группы компаний "Киевская площадь" выразили соболезнования родным и близким Гурецкого. Как отметили в компании, он много лет возглавлял акционерное общество "Спортивный комплекс "Олимпийский". Также там добавили, что Гурецкий был талантливым и внимательным руководителем, редким профессионалом своего дела и достойным человеком.

Ранее Лайф сообщал, что телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет. Шесть лет назад у него диагностировали онкозаболевание.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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