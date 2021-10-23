Гендиректор "Олимпийского" Гурецкий умер в 49 лет от осложнений после ковида

Генеральный директор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на сайте группы компаний "Киевская площадь" (в которую входит СК "Олимпийский").

"22 октября 2021 года стало известно о том, что от осложнений после коронавируса на 50-м году жизни скончался выдающийся управленец в сфере строительства, генеральный директор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Борисович Гурецкий", — говорится в сообщении.

Руководство и коллектив группы компаний "Киевская площадь" выразили соболезнования родным и близким Гурецкого. Как отметили в компании, он много лет возглавлял акционерное общество "Спортивный комплекс "Олимпийский". Также там добавили, что Гурецкий был талантливым и внимательным руководителем, редким профессионалом своего дела и достойным человеком.