Премьер Молдавии отрицает, что Вечный огонь в Кишинёве погасили для экономии газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Вечный огонь на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишинёве погасили из-за технической неисправности, а не для экономии газа.

"Это была техническая неисправность, уже всё исправлено, мы обеспечим, чтобы Вечный огонь горел", — отметила Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1.