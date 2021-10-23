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Премьер Молдавии отрицает, что Вечный огонь в Кишинёве погасили для экономии газа

По словам Натальи Гаврилицы, призыв властей экономить топливо не имеет никакого отношения к этой ситуации.

22 октября, 21:54
<p>Фото © <a href="https://www.publika.md/focul-vesnic-de-la-de-la-complexul-memorial-eternitate-a-fost-reaprins_3113165_foto_5248890.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">publika.md</a></p>

Фото © publika.md

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Вечный огонь на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишинёве погасили из-за технической неисправности, а не для экономии газа.

"Это была техническая неисправность, уже всё исправлено, мы обеспечим, чтобы Вечный огонь горел", — отметила Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1.

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На вопрос журналиста, может ли быть причиной призыв властей экономить газ, она ответила, что "это не имеет никакого отношения к ситуации".

Напомним, ранее пресс-служба Минобороны страны сообщила, что в столице страны — Кишинёве — временно погасили Вечный огонь на мемориале славы советских солдат из-за нехватки газа. Факел с его частичкой передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре". Возмущённые жители Кишинёва принесли свечи к погашенному Вечному огню. После этого местные власти восстановили подачу топлива к мемориальному комплексу и снова зажгли огонь.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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