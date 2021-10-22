В Кишинёве из-за нехватки газа потушили Вечный огонь
Факел с его частичкой передали на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
Фото © Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
В Кишинёве, столице Молдавии, временно погасили Вечный огонь на мемориале славы советских солдат из-за нехватки газа. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны страны.
"В связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Республике Молдова, по решению Министерства обороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню у мемориального комплекса "Вечность" до тех пор, пока не будет запущена система закачки газа", — говорится в сообщении ведомства.
Бойцы роты почётного караула из полка Генерального штаба "Бригадный генерал Николае Петрица" перевезли частичку огня на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
Ранее Лайф писал, что в Молдавии даже ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Всё из-за того, что ранее "Молдовагаз" и "Газпром" договорились продлить истёкший в сентябре контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров по долгосрочному договору. На это время Молдавия платит за топливо по рыночной цене — это около 790 долларов за одну тысячу кубометров, однако власти рассчитывают на цену в 200–300 долларов.
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