Посольство РФ в Сербии не признало решение Косова о высылке дипломатов
Дипломаты подчеркнули, что шаг Приштины является провокацией.
Флаг Республики Косово. Фото © Shutterstock
Никакие "решения" непризнанного Косова не имеют правовой силы, заявили в Посольстве РФ в Сербии, комментируя заявления Приштины о высылке двух российских дипломатов.
"Не признаём "независимость" Косова, а соответственно, и краевое "правительство", и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы", — объяснили в пресс-службе дипмиссии.
В посольстве отметили, что на основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН идёт сотрудничество с Миссией ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), в том числе по вопросу о дипломатах. Там также назвали шаг Приштины провокацией, а попытки помешать российским дипломатам осуществлять свою законную деятельность в рамках международного права — неприемлемыми.
Как ранее сообщал Лайф, ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. При стычке пострадало три серба, и Белград поднял в воздух вертолёты-истребители. Позже в конфликт вмешался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.
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