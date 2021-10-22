Посольство РФ в Сербии не признало решение Косова о высылке дипломатов

Никакие "решения" непризнанного Косова не имеют правовой силы, заявили в Посольстве РФ в Сербии, комментируя заявления Приштины о высылке двух российских дипломатов.

"Не признаём "независимость" Косова, а соответственно, и краевое "правительство", и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы", — объяснили в пресс-службе дипмиссии.

В посольстве отметили, что на основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН идёт сотрудничество с Миссией ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), в том числе по вопросу о дипломатах. Там также назвали шаг Приштины провокацией, а попытки помешать российским дипломатам осуществлять свою законную деятельность в рамках международного права — неприемлемыми.