Двух российских дипломатов объявили персонами нон грата в непризнанном Косове
Местные власти обвинили Россию в "пагубном влиянии, направленном на то, чтобы разрушить достижения Приштины, а также США, НАТО и ЕС".
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Президент самопровозглашённой республики Косово Вьоса Османи объявила о решении выслать из Приштины двух российских дипломатов, объявленных персонами нон грата. Такой пост появился в пятницу в её фейсбуке. По словам госпожи Османи, этот шаг должен показать, насколько местные власти решительны в борьбе "против зловредного влияния России и её сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением достижений США, НАТО и ЕС".
Решение выслать российских дипломатов косовские власти приняли "из-за их вредной деятельности, которая негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашённого образования.
"Сегодня МИД принял решение объявить этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно проинформировал правоохранительные органы и соответствующие органы о его выполнении", — добавила Османи.
Как ранее сообщал Лайф, ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась после того, как власти самопровозглашённого региона обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. При стычке пострадали три серба, и Белград поднял в воздух вертолёты-истребители. Позже в конфликт вмешался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.
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