Двух российских дипломатов объявили персонами нон грата в непризнанном Косове

Президент самопровозглашённой республики Косово Вьоса Османи объявила о решении выслать из Приштины двух российских дипломатов, объявленных персонами нон грата. Такой пост появился в пятницу в её фейсбуке. По словам госпожи Османи, этот шаг должен показать, насколько местные власти решительны в борьбе "против зловредного влияния России и её сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением достижений США, НАТО и ЕС".

Решение выслать российских дипломатов косовские власти приняли "из-за их вредной деятельности, которая негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашённого образования.

"Сегодня МИД принял решение объявить этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно проинформировал правоохранительные органы и соответствующие органы о его выполнении", — добавила Османи.