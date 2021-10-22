Покушение на убийство участкового под Брянском может стать ключом к раскрытию "глухарей" из 90-х

Пистолет, из которого 67-летний житель Брянской области Валентин Цуканов расстрелял местного участкового, мог не раз использоваться для совершения особо тяжких преступлений в 90-е. К такому выводу пришли следователи после проверки оружия, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, на это указывают отличительные особенности изъятого у задержанного пистолета. Сейчас правоохранители подняли несколько "глухарей" их 90-х, во время совершения которых могло использоваться данное оружие. Напавшего на участкового владельца оружия теперь проверяют на причастность к тяжким преступлениям.

На подозреваемого уже завели дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия", но список, вероятно, пополнится. В СУ СКР по Брянской области уточнили, что Валентин Цуканов был ранее судим. Во время нападения он произвёл не менее трёх выстрелов из незарегистрированного огнестрельного оружия.