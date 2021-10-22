Покушение на убийство участкового под Брянском может стать ключом к раскрытию "глухарей" из 90-х
На подозреваемого завели дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия", но список, вероятно, пополнится.
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Пистолет, из которого 67-летний житель Брянской области Валентин Цуканов расстрелял местного участкового, мог не раз использоваться для совершения особо тяжких преступлений в 90-е. К такому выводу пришли следователи после проверки оружия, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его словам, на это указывают отличительные особенности изъятого у задержанного пистолета. Сейчас правоохранители подняли несколько "глухарей" их 90-х, во время совершения которых могло использоваться данное оружие. Напавшего на участкового владельца оружия теперь проверяют на причастность к тяжким преступлениям.
На подозреваемого уже завели дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия", но список, вероятно, пополнится. В СУ СКР по Брянской области уточнили, что Валентин Цуканов был ранее судим. Во время нападения он произвёл не менее трёх выстрелов из незарегистрированного огнестрельного оружия.
Ранее Лайф сообщал, что под Брянском пенсионер расстрелял участкового из мести за жену-самогонщицу. Позднее 67-летнего Валентина Цуканова задержали. Дома у подозреваемого был найден пистолет Макарова и немецкий сапёрный снаряд без взрывателя.
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