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В Воронежской области нерабочие дни вводят с 25 октября по 7 ноября

На это время в регионе будут закрыты кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы.

22 октября, 15:18
<p>Фото © ТАСС / Артеменков Александр</p>

Фото © ТАСС / Артеменков Александр

Период нерабочих дней в Воронежской области, введённый из-за сложной ситуации с коронавирусом, продлится с 25 октября по 7 ноября. На это время в регионе будут закрыты кафе, рестораны, ночные клубы, салоны красоты, сауны, бани, солярии и другие предприятия сферы обслуживания, фитнес-клубы, бассейны и другие спортобъекты.

Кроме того, приостановят работу все ярмарки, склады, супермаркеты, торговые центры. Исключение сделают для аптек, продуктовых магазинов, салонов сотовой связи и розничных торговых точек с отдельным входом. Также разрешена доставка. Больницы будут работать для оказания помощи в неотложных ситуациях и по жизненным показаниям, прививочные пункты также продолжат принимать граждан. В детсадах в этот период будут работать дежурные группы.

Непривитым гражданам старше 60 лет в Воронежской области предписано в этот период соблюдать режим самоизоляции.

"Людям старше 60 лет и людям с заболеваниями из перечня, установленного Департаментом здравоохранения области, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Исключение — люди, чьё нахождение на рабочем месте критически важно, а также те, кто переболел коронавирусом менее шести месяцев назад или получил второй компонент прививки (или однокомпонентную вакцину) от ковида с подтверждающим документом", отметили в пресс-службе правительства региона.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин также воспользовался этим правом: в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости, закрываются салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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