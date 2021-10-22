В Воронежской области нерабочие дни вводят с 25 октября по 7 ноября

Период нерабочих дней в Воронежской области, введённый из-за сложной ситуации с коронавирусом, продлится с 25 октября по 7 ноября. На это время в регионе будут закрыты кафе, рестораны, ночные клубы, салоны красоты, сауны, бани, солярии и другие предприятия сферы обслуживания, фитнес-клубы, бассейны и другие спортобъекты.

Кроме того, приостановят работу все ярмарки, склады, супермаркеты, торговые центры. Исключение сделают для аптек, продуктовых магазинов, салонов сотовой связи и розничных торговых точек с отдельным входом. Также разрешена доставка. Больницы будут работать для оказания помощи в неотложных ситуациях и по жизненным показаниям, прививочные пункты также продолжат принимать граждан. В детсадах в этот период будут работать дежурные группы.

Непривитым гражданам старше 60 лет в Воронежской области предписано в этот период соблюдать режим самоизоляции.

"Людям старше 60 лет и людям с заболеваниями из перечня, установленного Департаментом здравоохранения области, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Исключение — люди, чьё нахождение на рабочем месте критически важно, а также те, кто переболел коронавирусом менее шести месяцев назад или получил второй компонент прививки (или однокомпонентную вакцину) от ковида с подтверждающим документом", — отметили в пресс-службе правительства региона.