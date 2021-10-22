На Украине пригрозили России терактами в случае войны

Украина начнёт устраивать теракты на территории России только в случае начала полномасштабной войны между странами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka.

Советник отметил, что Киеву сейчас невыгодно заниматься террористической деятельностью. Во-первых, потому что россияне смогут быстро восстановиться после разрушений. Во-вторых, Украину станут воспринимать как государство с террористическими и диверсионными методами ведения войны, ну и, в-третьих, сложно определить, есть ли у Киева сейчас реальные возможности для этого.

"Рубить электричество и газ на российской территории — это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война, а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас", — считает Арестович.