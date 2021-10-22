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На Украине пригрозили России терактами в случае войны

Советник заявил, что в текущих условиях Украине невыгодно организовывать диверсии.

22 октября, 15:12
<p>Фото: © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/31894602658/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Украина начнёт устраивать теракты на территории России только в случае начала полномасштабной войны между странами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka.

Советник отметил, что Киеву сейчас невыгодно заниматься террористической деятельностью. Во-первых, потому что россияне смогут быстро восстановиться после разрушений. Во-вторых, Украину станут воспринимать как государство с террористическими и диверсионными методами ведения войны, ну и, в-третьих, сложно определить, есть ли у Киева сейчас реальные возможности для этого.

"Рубить электричество и газ на российской территории — это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война, а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас", — считает Арестович.

The Times: Великобритания впервые может поставить Украине партию ракет

The Times: Великобритания впервые может поставить Украине партию ракет

А всё началось с того, что украинский генерал пригрозил России британскими ракетами. Бывший замначальника Генштаба ВСУ хвалился, мол, ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, смогут "уничтожать" российские военные корабли.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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