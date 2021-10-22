На Украине пригрозили России терактами в случае войны
Советник заявил, что в текущих условиях Украине невыгодно организовывать диверсии.
Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Украина начнёт устраивать теракты на территории России только в случае начала полномасштабной войны между странами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka.
Советник отметил, что Киеву сейчас невыгодно заниматься террористической деятельностью. Во-первых, потому что россияне смогут быстро восстановиться после разрушений. Во-вторых, Украину станут воспринимать как государство с террористическими и диверсионными методами ведения войны, ну и, в-третьих, сложно определить, есть ли у Киева сейчас реальные возможности для этого.
"Рубить электричество и газ на российской территории — это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война, а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас", — считает Арестович.
А всё началось с того, что украинский генерал пригрозил России британскими ракетами. Бывший замначальника Генштаба ВСУ хвалился, мол, ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, смогут "уничтожать" российские военные корабли.
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