"На фото, где он наклонён, можно предположить, что его тошнит от стресса или что он просто находится в стрессе и такая реакция организма. Вот когда он разговаривает по телефону, там прям чётко видно эмоцию печали, очень сильная озабоченность, и вот он, разговаривая, наклоняет корпус вперёд. Это происходит, когда ты говоришь с человеком, который сейчас решает твою судьбу, и у тебя есть надежда перед ним как-то нагнуться. То есть он кланяется человеку, с которым разговаривает по телефону", — комментирует собеседница Лайфа.