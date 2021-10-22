"Момент, когда решается судьба": Физиономист увидела в глазах Алека Болдуина после убийства панику, а не раскаяние
Лайф показал физиономисту первые фотографии, снятые папарацци на месте трагедии. Язык тела выдал профессионалу то, о чём мы даже не догадывались.
Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © Santa Fe New Mexican
Актёр Алек Болдуин, который на съёмках фильма в США случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссёра, испытал высшую степень отчаяния из-за произошедшей трагедии. К такому выводу пришла физиономист Светлана Филатова, проанализировав первые фото папарацци, снятые на месте ЧП.
"На фото, где он наклонён, можно предположить, что его тошнит от стресса или что он просто находится в стрессе и такая реакция организма. Вот когда он разговаривает по телефону, там прям чётко видно эмоцию печали, очень сильная озабоченность, и вот он, разговаривая, наклоняет корпус вперёд. Это происходит, когда ты говоришь с человеком, который сейчас решает твою судьбу, и у тебя есть надежда перед ним как-то нагнуться. То есть он кланяется человеку, с которым разговаривает по телефону", — комментирует собеседница Лайфа.
Язык тела выдаёт, что актёр находится в крайней степени замешательства, испытывает сильнейшую озабоченность и панику, считает Филатова. Но вот эмоций раскаяния или жалости к трагически погибшей на съёмочной площадке женщине-оператору она не увидела.
"Когда такая паника наступает, здесь уже не думаешь ни о каких других вещах, нет других мыслей, кроме как о спасении. То есть сейчас он спасает себя в первую очередь. Но это реакция любого человека на опасность", — резюмирует эксперт.
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Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора.
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