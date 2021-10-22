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"Момент, когда решается судьба": Физиономист увидела в глазах Алека Болдуина после убийства панику, а не раскаяние

Лайф показал физиономисту первые фотографии, снятые папарацци на месте трагедии. Язык тела выдал профессионалу то, о чём мы даже не догадывались.

22 октября, 15:04
<p>Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © <a href="http://www.santafenewmexican.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Santa Fe New Mexican</a> </p>

Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © Santa Fe New Mexican

Актёр Алек Болдуин, который на съёмках фильма в США случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссёра, испытал высшую степень отчаяния из-за произошедшей трагедии. К такому выводу пришла физиономист Светлана Филатова, проанализировав первые фото папарацци, снятые на месте ЧП.

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"На фото, где он наклонён, можно предположить, что его тошнит от стресса или что он просто находится в стрессе и такая реакция организма. Вот когда он разговаривает по телефону, там прям чётко видно эмоцию печали, очень сильная озабоченность, и вот он, разговаривая, наклоняет корпус вперёд. Это происходит, когда ты говоришь с человеком, который сейчас решает твою судьбу, и у тебя есть надежда перед ним как-то нагнуться. То есть он кланяется человеку, с которым разговаривает по телефону", комментирует собеседница Лайфа.

Язык тела выдаёт, что актёр находится в крайней степени замешательства, испытывает сильнейшую озабоченность и панику, считает Филатова. Но вот эмоций раскаяния или жалости к трагически погибшей на съёмочной площадке женщине-оператору она не увидела.

"Когда такая паника наступает, здесь уже не думаешь ни о каких других вещах, нет других мыслей, кроме как о спасении. То есть сейчас он спасает себя в первую очередь. Но это реакция любого человека на опасность", резюмирует эксперт.

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Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора.

Авторы
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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