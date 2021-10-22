42-летняя уроженка Украины Халина Хатчинс накануне умерла в больнице после стрельбы на съёмках кинокартины "Ржавчина". Стрелявшим оказался голливудский актёр Алек Болдуин, который пока никак не прокомментировал ни смерть оператора, ни ранение режиссёра Джоэла Соуза. А под последними публикациями Халины пользователи Сети начали прощаться с ней, высказывая слова поддержки.

Фото © Instagram / alecbaldwininsta и halynahutchins

Оператор очень ждала поездки в Нью-Мексико, США, и делилась в своём аккаунте увиденной красотой, демонстрируя взгляд кинематографиста. Она выкладывала фото декораций и живописных восходов, хоть для работы ей и приходилось вставать в безумную рань. "Одна из лучших причин снимать вестерны — это вот такие рассветы", — признавалась оператор подписчикам.

Фото © Instagram / halynahutchins и eyetrigger

Халина успевала и отдохнуть — на последнем видео, которое она выложила за день до трагедии, она прокатилась на лошадях. "Плюсы съёмок вестернов — ты можешь в свой выходной покататься верхом!" — написала она в "Инстаграме".

Видео © Instagram / halynahutchins

Халина немало знает о любви к природе и животным — она выросла на советской военной базе, расположенной на полярном круге, "в окружении оленей и атомных подводных лодок". Женщина получила степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и, переехав в Штаты, первое время занималась расследованиями.

Фото © Instagram / halynahutchins

Карьера Халины складывалась удачно. Оператор уже успела поработать над такими инди-проектами, как "Макс Фист", "Стрельба вслепую" и "Шляпник". После "Макса Фиста" о Халине заговорили, пророча ей большое будущее. Адам Иджипт Мортимер, режиссёр этой картины, был поражён новостями о смерти оператора.

Съёмочная команда "Ржавчины", среди которой Алек Болдуин и звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз. Фото © Instagram / halynahutchins