Место смерти её глазами: Последние посты в Instagram оператора родом с Украины, которую застрелил Алек Болдуин
Галина наслаждалась поездкой в Нью-Мексико, где её команда снимала фильм "Ржавчина", и делала красивые кадры в месте, где вскоре погибнет.
42-летняя уроженка Украины Халина Хатчинс накануне умерла в больнице после стрельбы на съёмках кинокартины "Ржавчина". Стрелявшим оказался голливудский актёр Алек Болдуин, который пока никак не прокомментировал ни смерть оператора, ни ранение режиссёра Джоэла Соуза. А под последними публикациями Халины пользователи Сети начали прощаться с ней, высказывая слова поддержки.
Оператор очень ждала поездки в Нью-Мексико, США, и делилась в своём аккаунте увиденной красотой, демонстрируя взгляд кинематографиста. Она выкладывала фото декораций и живописных восходов, хоть для работы ей и приходилось вставать в безумную рань. "Одна из лучших причин снимать вестерны — это вот такие рассветы", — признавалась оператор подписчикам.
Фото © Instagram / halynahutchins и eyetrigger
Халина успевала и отдохнуть — на последнем видео, которое она выложила за день до трагедии, она прокатилась на лошадях. "Плюсы съёмок вестернов — ты можешь в свой выходной покататься верхом!" — написала она в "Инстаграме".
Видео © Instagram / halynahutchins
Халина немало знает о любви к природе и животным — она выросла на советской военной базе, расположенной на полярном круге, "в окружении оленей и атомных подводных лодок". Женщина получила степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и, переехав в Штаты, первое время занималась расследованиями.
Фото © Instagram / halynahutchins
Карьера Халины складывалась удачно. Оператор уже успела поработать над такими инди-проектами, как "Макс Фист", "Стрельба вслепую" и "Шляпник". После "Макса Фиста" о Халине заговорили, пророча ей большое будущее. Адам Иджипт Мортимер, режиссёр этой картины, был поражён новостями о смерти оператора.
Съёмочная команда "Ржавчины", среди которой Алек Болдуин и звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклз. Фото © Instagram / halynahutchins
Она была одним из тех профессионалов, которые были готовы забраться в самое неудобное и странное место — всё ради съёмки. Ей было не важно, насколько задача сложна или сколько ей заплатят, она всегда мыслила так: "Как мне сделать так, чтобы кадр вышел крутым?"
Комментариев: 0