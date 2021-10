Rockstar порадовала "олдов" первыми скриншотами из ремастера GTA

Rockstar опубликовала первые скриншоты из ремастера культовой игры Grand Theft Auto: The Trilogy. Разработчики представили обновлённые облики узнаваемых героев, а также отдельные кадры с видами городов. Судя по всему, в ремастер-версии игроки увидят изменённые текстуры, доработанную систему освещения, но "классическое" цветовое оформление останется в силе.

Ранее компания Sony официально объявила о выходе God of War (2018) на персональных компьютерах (ПК) . 14 января 2022 года игра появится в Steam и Epic Games Store. При этом уже сейчас в Steam можно оформить предварительный заказ за 3149 рублей. К анонсу приурочили и трёхминутный трейлер, где показывают кадры игры с ПК-версии в 4К при 60 кадрах в секунду.

Лайф также анонсировал ремейк культовой игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Переиздание появится эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.