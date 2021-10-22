Rockstar порадовала "олдов" первыми скриншотами из ремастера GTA

Релиз обновлённой трилогии намечен на 11 ноября. Версия для ПК обойдётся в 4279 рублей.

Rockstar опубликовала первые скриншоты из ремастера культовой игры Grand Theft Auto: The Trilogy. Разработчики представили обновлённые облики узнаваемых героев, а также отдельные кадры с видами городов. Судя по всему, в ремастер-версии игроки увидят изменённые текстуры, доработанную систему освещения, но "классическое" цветовое оформление останется в силе.

Кроме того, на официальном сайте Rockstar появилось видео со сравнением графики оригинальных игр и ремастера, а также информация о внесённых изменениях: тайтлы будут поддерживать 4K при 60 FPS, NVIDIA DLSS, а консольные версии получат поддержку соответствующих функций вроде тачскрина на Switch и прицеливания с помощью гироскопа. Минимальные системные требования для ПК-версии — процессор Intel Core i5-2700K или AMD FX-6300, восемь гигабайт оперативной памяти, видеокарты Nvidia GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280.

Релиз намечен на 11 ноября. Версия для ПК обойдётся в 4279 рублей, а для приставок PlayStation 5 и Xbox Series — 4639 рублей и 59,99 долларов соответственно. Дороже всего комплект ремастеров для Nintendo Switch — 5399 рублей.

Ранее компания Sony официально объявила о выходе God of War (2018) на персональных компьютерах (ПК). 14 января 2022 года игра появится в Steam и Epic Games Store. При этом уже сейчас в Steam можно оформить предварительный заказ за 3149 рублей. К анонсу приурочили и трёхминутный трейлер, где показывают кадры игры с ПК-версии в 4К при 60 кадрах в секунду.