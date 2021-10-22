Хакеры "по-свински" обошлись с соцсетью Трампа ещё до официального запуска
Тестирование платформы провалилось, когда на сервисе, который должен был стать "убийцей Twitter", появился фейковый аккаунт политика с картинками животных, справляющих нужду.
Фото © ТАСС / EPA / STEVE POPE, Shutterstock
Хакеры из группировки Anonymous взломали принадлежащую Дональду Трампу соцсеть TRUTH ("Правда") ещё до официального запуска, сообщает Fox 5. Так, сразу несколько американских репортёров, пишущих об IT, смогли зайти на сайт и создали там поддельные профили для самого Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса. А вскоре после этого аккаунт бывшего главы Белого дома начал жить "отдельной" жизнью и постить в своём блоге различные картинки на "свинскую" тематику. Журналисты успели заскринить лишь одну из них — на которой животное справляет нужду.
Скриншот фейковой страницы Трампа в © TRUTH Social
Со слов журналистов, фейковые аккаунты политиков создали они, а вот всё, что происходило в их блогах после, — это уже дело рук интернет-хулиганов. К слову, после взлома публичный URL-адрес сайта был отключён для проведения технических работ, но сейчас он снова доступен для посещения.
Ранее стало известно, что компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group создаёт новую социальную сеть TRUTH Social, которая призвана стать "соперником либеральных СМИ" и "убийцей Twitter". Однако это уже не первая соцсеть, которую запускает политик после его бана на крупнейших ресурсах, последовавшего за штурмом Капитолия США 6 января. Так, 1 июля команда Трампа втайне запустила платформу GETTR. Её возглавил его бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер. Однако уже в день запуска соцсеть постигла та же неприятность: хакеры взломали несколько учётных записей известных людей, включая самого Миллера, экс-госсекретаря США Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других.
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