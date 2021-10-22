Хакеры "по-свински" обошлись с соцсетью Трампа ещё до официального запуска

Хакеры из группировки Anonymous взломали принадлежащую Дональду Трампу соцсеть TRUTH ("Правда") ещё до официального запуска, сообщает Fox 5. Так, сразу несколько американских репортёров, пишущих об IT, смогли зайти на сайт и создали там поддельные профили для самого Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса. А вскоре после этого аккаунт бывшего главы Белого дома начал жить "отдельной" жизнью и постить в своём блоге различные картинки на "свинскую" тематику. Журналисты успели заскринить лишь одну из них — на которой животное справляет нужду.