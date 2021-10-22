Голосовой помощник Алиса теперь может открывать QR-код о вакцинации
При первом запросе она предложит пользователю авторизоваться на портале госуслуг, а после этого будет открывать код сразу по запросу.
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Голосового помощника "Яндекса" Алису научили открывать QR-код, полученный после вакцинации от коронавируса. Теперь пользователю не нужно тратить время на его поиски в своём смартфоне. Об этом Лайфу сообщили в компании.
Достаточно просто сказать: "Алиса, покажи QR-код". При первом запросе помощник предложит человеку авторизоваться на портале госуслуг, а после этого покажет его код. В дальнейшем QR будет храниться на устройстве пользователя, и Алиса сможет быстро показывать его в любой момент, например, когда нужно попасть в музей или театр. При этом она не получает и не сохраняет персональные данные, а запоминает только зашифрованную ссылку.
Фото предоставлено Лайфу
QR-код также появится в профиле пользователя в приложении "Яндекс", поэтому если будет неудобно просить Алису голосом, можно будет просто зайти в свой профиль и открыть код.
Это нововведение может пригодиться многим россиянам, так как один за другим регионы вводят систему QR-кодов для доступа в кафе или на массовые мероприятия. Например, в Москве с 8 ноября посетить концерты и другие развлекательные, культурные, зрелищные и спортивные мероприятия можно будет только по коду и в масках. Об этом и других ограничениях в столице читайте здесь.
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