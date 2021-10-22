Собянин объяснил, почему введения одних только QR-кодов в Москве было бы недостаточно

"QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот период этого вхождения в ситуацию, когда всё больше и больше людей должно привиться, оно требует месяцы, не недели даже, а месяцы, чтобы даже пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца. Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости. И, конечно, QR-коды никакого подобного эффекта не дадут", — рассуждает столичный градоначальник.