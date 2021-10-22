Собянин объяснил, почему введения одних только QR-кодов в Москве было бы недостаточно
По мнению столичного мэра, вводить эту меру на неделю не было никакого смысла — она требует длительного применения — минимум на полгода.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Введение QR-кодов и вынужденные ноябрьские каникулы — это совершенно разные вещи, которые применяются властями для решения абсолютно разных задач. Разницу между ними мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в эфире телеканала "Россия-1".
"QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот период этого вхождения в ситуацию, когда всё больше и больше людей должно привиться, оно требует месяцы, не недели даже, а месяцы, чтобы даже пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца. Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости. И, конечно, QR-коды никакого подобного эффекта не дадут", — рассуждает столичный градоначальник.
Собянин отметил, что вводить QR-коды на неделю нет никакого смысла: эта мера требуется длительных периодов — минимум на полгода. Кроме того, введение QR-кодов летом принесло падение доходов у ресторанов от 20 до 80%, такие меры нужно вводить точечно, считает мэр.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. Так поступил, например, столичный мэр Сергей Собянин, объявивший нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период в городе закрываются все предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Вслед за столицей такие жёсткие ограничения ввели и в Подмосковье.
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