В Москве ураганный ветер сорвал строительные леса с Кремля. Видео © Telegram / SHOT

В Москве ураганный ветер сорвал с Кремля строительные леса. По словам очевидцев, крепостная стена лишилась ещё и одного своего зубца. На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеграм-канала SHOT, видно, как с высоты в несколько метров под натиском сильных порывов ветра строительная конструкция слетает вниз.

Ранее в столице было объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей Москвы быть внимательнее и осторожнее. Они рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, не парковать автомобили вблизи деревьев и не оставлять детей без присмотра.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15–20 м/с", — говорится в сообщении столичного МЧС в телеграм-канале.