НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД России рассказали о планах НАТО превратить Чёрное море в арену конфронтации

Там отметили, что альянс скатывается к новым военным реалиям, близким ко временам холодной войны.

22 октября, 11:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Процесс развёртывания вооружений стран Североатлантического альянса (НАТО) у границ России продолжается, и теперь в сфере их интересов оказалось Чёрное море. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Сейчас они взялись за Черноморский регион, мы наблюдаем активность на территории Болгарии и Румынии. Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества. Ведут дело к тому, чтобы Чёрное море превратить в арену военной конфронтации. Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов и эскалации", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Как считает дипломат, НАТО всё быстрее "скатывается к новым военным реалиям — близким к тем, что были во время холодной войны". Такие шаги, в числе которых развёртывание стратегического вооружения возле российских границ, могут лишь свидетельствовать о правильности политики России в отношении блока, заключил Грушко.

Генсек НАТО назвал отношения с Россией наихудшими со времён холодной войны

Генсек НАТО назвал отношения с Россией наихудшими со времён холодной войны

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.

"Мы готовы применить оружие": Министр обороны Германии призвала НАТО начать угрожать России

"Мы готовы применить оружие": Министр обороны Германии призвала НАТО начать угрожать России

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1