В МИД России рассказали о планах НАТО превратить Чёрное море в арену конфронтации

Процесс развёртывания вооружений стран Североатлантического альянса (НАТО) у границ России продолжается, и теперь в сфере их интересов оказалось Чёрное море. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Сейчас они взялись за Черноморский регион, мы наблюдаем активность на территории Болгарии и Румынии. Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества. Ведут дело к тому, чтобы Чёрное море превратить в арену военной конфронтации. Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов и эскалации", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Как считает дипломат, НАТО всё быстрее "скатывается к новым военным реалиям — близким к тем, что были во время холодной войны". Такие шаги, в числе которых развёртывание стратегического вооружения возле российских границ, могут лишь свидетельствовать о правильности политики России в отношении блока, заключил Грушко.