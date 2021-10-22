Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Необходимо чётко дать понять руководству в Москве, что мы готовы в конечном итоге применить оружие. Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и Чёрном море. НАТО должно делать то, что оно сейчас и делает, — ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе в военном планировании", — сказала глава Минобороны ФРГ в эфире радио Deutschlandfunk.

По её словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство над странами Балтии. Крамп-Карренбауэр также заявила, что постоянные кибератаки якобы совершаются с "согласия и ведома Москвы". По её мнению, каким-то образом виновата РФ и в миграционном кризисе на границе Белоруссии и стран ЕС.

Однако она отметила, что всё вышеназванное не исключает возможности сохранить все форматы диалога с Москвой, такие как Совет Россия – НАТО и другие. Это, по её словам, означает, что альянс "протягивает руку к диалогу", а от Москвы зависит, "пожмёт ли она её".