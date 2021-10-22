Стас Барецкий увидел руку Трампа в убийстве оператора-украинки Алеком Болдуином

Музыкант и шоумен Стас Барецкий считает, что к убийству женщины-оператора Алеком Болдуином на съёмках фильма "Ржавчина" мог приложить руку экс-президент США Дональд Трамп. В беседе с Лайфом он напомнил, что между ними на протяжении многих лет существует взаимная неприязнь.

"Я думаю, что Трамп может быть причастен к этой ситуации. Алек Болдуин всегда говорил что хотел и критиковал кого хотел. Его за это все и уважали. Он имеет своё мнение. С Трампом у них сильная совместная неприязнь", — заявил Барецкий.

Шоумен убеждён, что Трамп "человек мстительный и не прощающий обиды", поэтому политик вполне может быть замешан в несчастном случае на съёмочной площадке. Как добавил Барецкий, "по желанию Трампа сделают всё: и пулю настоящую подсунут, и человека найдут".