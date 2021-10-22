Стас Барецкий увидел руку Трампа в убийстве оператора-украинки Алеком Болдуином
Шоумен уверен, что по желанию политика сделают всё: и пулю настоящую подсунут, и человека найдут.
Фото © "ВКонтакте" / stasbareckiy
Музыкант и шоумен Стас Барецкий считает, что к убийству женщины-оператора Алеком Болдуином на съёмках фильма "Ржавчина" мог приложить руку экс-президент США Дональд Трамп. В беседе с Лайфом он напомнил, что между ними на протяжении многих лет существует взаимная неприязнь.
"Я думаю, что Трамп может быть причастен к этой ситуации. Алек Болдуин всегда говорил что хотел и критиковал кого хотел. Его за это все и уважали. Он имеет своё мнение. С Трампом у них сильная совместная неприязнь", — заявил Барецкий.
Шоумен убеждён, что Трамп "человек мстительный и не прощающий обиды", поэтому политик вполне может быть замешан в несчастном случае на съёмочной площадке. Как добавил Барецкий, "по желанию Трампа сделают всё: и пулю настоящую подсунут, и человека найдут".
Ранее Лайф сообщал, что Алек Болдуин получил премию "Эмми" за пародию на Трампа в шоу Saturday Night Live. Актёр, обращаясь к главе страны, заявил, что это "наконец" его награда. Также в 2017 году актёр сообщал, что хотел бы поучаствовать в гонке за пост президента США. По словам Болдуина, в стране всё будет ещё хуже, если Трамп вновь победит на выборах.
Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы и находится в критическом состоянии, а 42-летняя уроженка Украины, оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.
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