В Нижегородской области нерабочие дни вводят с 25 октября по 7 ноября
В школах вводятся каникулы, а учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно. В детских садах будут работать дежурные группы.
Нижний Новгород. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября, такое решение принял губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, решение обосновано высокой нагрузкой на систему здравоохранения и сокращением коек.
Работу продолжат больницы и аптеки, учреждения соцобслуживания, органы государственной власти, ряд организаций, среди которых непрерывно действующие. Музеям и зоопаркам разрешат принимать посетителей только на объектах на открытом воздухе.
В школах вводятся каникулы, а учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно. В детских садах будут работать дежурные группы. С 25 октября МФЦ будут работать только по предварительной записи. Беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
"Для тех, кто вынужден приостановить свою деятельность, предусмотрены эффективные меры поддержки, в частности, выплата месячного МРОТ на каждого работника. Заведения общественного питания смогут работать в режиме доставки. Это позволит обеспечить определённую загрузку", — цитирует губернатора пресс-служба.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин также воспользовался этим правом: в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости, закрываются салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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