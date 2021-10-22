В Нижегородской области нерабочие дни вводят с 25 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября, такое решение принял губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, решение обосновано высокой нагрузкой на систему здравоохранения и сокращением коек.

Работу продолжат больницы и аптеки, учреждения соцобслуживания, органы государственной власти, ряд организаций, среди которых непрерывно действующие. Музеям и зоопаркам разрешат принимать посетителей только на объектах на открытом воздухе.

В школах вводятся каникулы, а учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно. В детских садах будут работать дежурные группы. С 25 октября МФЦ будут работать только по предварительной записи. Беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"Для тех, кто вынужден приостановить свою деятельность, предусмотрены эффективные меры поддержки, в частности, выплата месячного МРОТ на каждого работника. Заведения общественного питания смогут работать в режиме доставки. Это позволит обеспечить определённую загрузку", — цитирует губернатора пресс-служба.