Ростехнадзор выявил шесть нарушений на заводе под Рязанью, где произошёл взрыв
Одно из них — на кабельном трубопроводе электрооборудования была не уплотнена заглушка.
Кадр из видео © LIFE
В цехе по производству пороха в Рязанской области, где сегодня утром произошёл взрыв, Ростехнадзор обнаружил шесть нарушений, в частности отсутствие надписей и инструкций у систем пожаротушения. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.
По данным надзорной службы, на предприятии выявлена неисправность дренчерной системы пожаротушения и обнаружено нарушение взрывобезопасности одного из светильников. Кроме того, на кабельном трубопроводе электрооборудования была не уплотнена заглушка, на одной из тачек по перевозу взрывоопасных грузов отсутствовал заземлитель, а в одном из цехов не было схем заземления.
Напомним, сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл в тот момент, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. По последней информации, в результате взрыва в цехе погибло 15 человек, один выжил — он в реанимации с серьёзными ожогами. Ранее Лайф публиковал список погибших.
Комментариев: 0