Ростехнадзор выявил шесть нарушений на заводе под Рязанью, где произошёл взрыв

В цехе по производству пороха в Рязанской области, где сегодня утром произошёл взрыв, Ростехнадзор обнаружил шесть нарушений, в частности отсутствие надписей и инструкций у систем пожаротушения. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.

По данным надзорной службы, на предприятии выявлена неисправность дренчерной системы пожаротушения и обнаружено нарушение взрывобезопасности одного из светильников. Кроме того, на кабельном трубопроводе электрооборудования была не уплотнена заглушка, на одной из тачек по перевозу взрывоопасных грузов отсутствовал заземлитель, а в одном из цехов не было схем заземления.