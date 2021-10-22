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В результате взрыва в цехе под Рязанью погибло 15 человек

Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Один из них выжил — он в реанимации с серьёзными ожогами.

22 октября, 08:37
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Число погибших в результате взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области выросло до 15. Об этом сообщает источник Лайфа.

Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Один из них выжил — он в реанимации с ожогами 80% поверхности тела. Судьба ещё одного остаётся неизвестной.

Появилось первое видео с места смертоносного взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Появилось первое видео с места смертоносного взрыва на пороховом заводе под Рязанью

Напомним, сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. Официально МЧС сообщало о гибели семи человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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