В результате взрыва в цехе под Рязанью погибло 15 человек

Число погибших в результате взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области выросло до 15. Об этом сообщает источник Лайфа.

Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Один из них выжил — он в реанимации с ожогами 80% поверхности тела. Судьба ещё одного остаётся неизвестной.