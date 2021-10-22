В результате взрыва в цехе под Рязанью погибло 15 человек
Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Один из них выжил — он в реанимации с серьёзными ожогами.
Фото © LIFE
Число погибших в результате взрыва в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области выросло до 15. Об этом сообщает источник Лайфа.
Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников. Один из них выжил — он в реанимации с ожогами 80% поверхности тела. Судьба ещё одного остаётся неизвестной.
Напомним, сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. Официально МЧС сообщало о гибели семи человек.
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