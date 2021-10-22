В свободное, а иногда и в не очень свободное время россияне подглядывают за жизнью успешных людей через соцсети. Иногда это может создать иллюзию собственной никчёмности на фоне чужого благополучия. Психолог Олеся Маряева в связи с этим призывает не забывать, что знаменитости в Интернет выставляют не всю информацию о своей жизни, по ней не стоит судить о других и ругать себя за неудачи.

"Одна интернет-история длится 15 секунд. У продуктивного блогера в день набирается около 20 таких коротких видео. Это всего лишь 300 секунд или 5 минут времени. Мы и понятия не имеем, что происходит в жизни человека в оставшиеся 23 часа 55 минут", — объяснила эксперт в беседе с "Москва 24".

Психолог считает, что, когда мы разглядываем снимки с красивого пляжа Мальдивских островов, то ничего не знаем про жуткий невроз, хроническую усталость, депрессии, панические атаки, которые часто являются спутниками тех, кто зарабатывает на этот отдых, поэтому нужно постараться увидеть все стороны жизни успешных людей.

Например, на идеальных фотографиях многодетная семья может чинно восседать за красиво сервированным столом в ослепительно белых одеждах, а под изображениями написан огромный мотивирующий пост о гармоничной жизни и самоорганизации. Но пытаться соответствовать этой картинке бессмысленно, так как никто не знает, с какого дубля была сделана такая фотография, что осталось за кадром и как родители, например, кричали на детей, чтобы те замерли в неестественных позах и сделали счастливые лица, отмечает психолог.

"Неизвестно, как это всё отразится на детях и взрослых и какой ад творится на самом деле в душах всех участников этой постановки из-за несоответствия реальности и картинки", — рассказала Олеся Маряева, отмечая, что люди, выставляющие напоказ приукрашенную, отфотошопленную жизнь, мучаются от несоответствия своим ожиданиям и непринятия себя.

Однако всё не так плохо. Маряева считает, что, рассматривая красивых людей в стильной одежде, пользователь тренирует так называемую насмотренность, начинает тщательнее следить за питанием, стилем в одежде, здоровьем, заниматься спортом и следовать другим положительным тенденциям, распространённым в медиапространстве. Психолог посоветовала во всём соблюдать баланс и не погружаться в мир иллюзий, а также не забывать, что по ту сторону фотошопа находятся обычные люди — со своими страхами, мечтами, ограничениями и установками, проблемами и болезнями.