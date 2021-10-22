В России четвёртый день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида
При этом за весь период с начала эпидемии в нашей стране умерло 228 453 пациента.
Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий
За сутки в России от коронавируса умерло 1064 человека — это новый печальный антирекорд с начала пандемии. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
При этом за весь период с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 228 453 летальных исхода.
Предыдущие трое суток в РФ также фиксировали суточный максимум по летальным исходам от коронавируса: так, 21 октября умерло 1036 человек, 20 октября — 1028, а 19 октября — 1015. В связи со сложной ситуацией президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Соответствующий указ уже подписан.
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