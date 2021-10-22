Лайф публикует список погибших под Рязанью рабочих
Лишь один из 17 человек, вышедших на смену, выжил и находится в больнице с ожогами 80% поверхности тела. Судьба ещё одного неизвестна.
Фото © МЧС России
Лайф публикует список рабочих, которые находились в цеху в момент взрыва на территории завода "Эластик". Всего на смену заступило 17 человек, 15 из них погибли, один выжил и находится в больнице с ожогами 80% поверхности тела. Судьба ещё одного неизвестна.
- Тулякова Е.С., мастер
- Воеводин А.В., аппаратчик приготовления смеси (единственный выживший на данный момент)
- Папазян М.Г., аппаратчик приготовления смеси
- Петриков В.А., аппаратчик приготовления смеси
- Тебеньков А.В., аппаратчик приготовления смеси
- Алпатов Ю.Б., аппаратчик приготовления смеси
- Камнев О.Ю., аппаратчик приготовления смеси
- Минков А.Н., аппаратчик приготовления смеси
- Расходчиков И.В., аппаратчик приготовления смеси
- Шилов А.С., аппаратчик приготовления смеси
- Аникин В.А., транспортировщик
- Камалов И.М., транспортировщик
- Курчаков А.И., транспортировщик
- Милованов А.В., транспортировщик
- Соловьев А.А., транспортировщик
- Сычев М.А., транспортировщик
- Белокопытов В.Е., слесарь по ремонту автомобилей
Напомним, сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. Официально сообщается о гибели семи человек. По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл в тот момент, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование.
Комментариев: 0