Лайф публикует список погибших под Рязанью рабочих

Лайф публикует список рабочих, которые находились в цеху в момент взрыва на территории завода "Эластик". Всего на смену заступило 17 человек, 15 из них погибли, один выжил и находится в больнице с ожогами 80% поверхности тела. Судьба ещё одного неизвестна.