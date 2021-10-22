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Лайф публикует список погибших под Рязанью рабочих

Лишь один из 17 человек, вышедших на смену, выжил и находится в больнице с ожогами 80% поверхности тела. Судьба ещё одного неизвестна.

22 октября, 08:27
<p>Фото © <a href="https://t.me/mchs_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России </a></p>

Фото © МЧС России

Лайф публикует список рабочих, которые находились в цеху в момент взрыва на территории завода "Эластик". Всего на смену заступило 17 человек, 15 из них погибли, один выжил и находится в больнице с ожогами 80% поверхности тела. Судьба ещё одного неизвестна.

  1. Тулякова Е.С., мастер
  2. Воеводин А.В., аппаратчик приготовления смеси (единственный выживший на данный момент)
  3. Папазян М.Г., аппаратчик приготовления смеси
  4. Петриков В.А., аппаратчик приготовления смеси
  5. Тебеньков А.В., аппаратчик приготовления смеси
  6. Алпатов Ю.Б., аппаратчик приготовления смеси
  7. Камнев О.Ю., аппаратчик приготовления смеси
  8. Минков А.Н., аппаратчик приготовления смеси
  9. Расходчиков И.В., аппаратчик приготовления смеси
  10. Шилов А.С., аппаратчик приготовления смеси
  11. Аникин В.А., транспортировщик
  12. Камалов И.М., транспортировщик
  13. Курчаков А.И., транспортировщик
  14. Милованов А.В., транспортировщик
  15. Соловьев А.А., транспортировщик
  16. Сычев М.А., транспортировщик
  17. Белокопытов В.Е., слесарь по ремонту автомобилей
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Напомним, сигнал о происшествии поступил в 8:22, а в 9:31 пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. Официально сообщается о гибели семи человек. По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл в тот момент, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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