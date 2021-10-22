Путин встретился в Сочи с премьер-министром Израиля
Встреча двух лидеров приурочена к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами.
Фото ©ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, AP / Evan Vucci
Президент РФ Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. На встрече российский лидер отметил, что за 30 лет между странами сложились уникальные отношения, "и для этого есть все основания".
"Во-первых, СССР и наша страна как правопреемница стояли, по сути, у истоков создания государства Израиль. А во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община. Много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны. К этим людям мы относимся с особой теплотой", — заявил президент.
Путин добавил, что у обеих сторон много вопросов, которые можно и нужно обсудить. Президент также выразил надежду на то, что "в части двусторонних отношений израильское правительство будет проводить политику преемственности", несмотря на "неизбежные для любого государства внутриполитические баталии".
А ранее Лайф рассказывал, что премьер Израиля Нафтали Бенет вошёл в список ста самых влиятельных людей в мире за 2021 год по версии журнала Time. Там он оказался в паре с главой правительства Италии Марио Драги.
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