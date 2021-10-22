Путин встретился в Сочи с премьер-министром Израиля

Президент РФ Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. На встрече российский лидер отметил, что за 30 лет между странами сложились уникальные отношения, "и для этого есть все основания".

"Во-первых, СССР и наша страна как правопреемница стояли, по сути, у истоков создания государства Израиль. А во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община. Много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны. К этим людям мы относимся с особой теплотой", — заявил президент.