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Путин встретился в Сочи с премьер-министром Израиля

Встреча двух лидеров приурочена к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами.

22 октября, 08:17
<p>Фото ©ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, AP / Evan Vucci</p>

Фото ©ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, AP / Evan Vucci

Президент РФ Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. На встрече российский лидер отметил, что за 30 лет между странами сложились уникальные отношения, "и для этого есть все основания".

"Во-первых, СССР и наша страна как правопреемница стояли, по сути, у истоков создания государства Израиль. А во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община. Много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны. К этим людям мы относимся с особой теплотой", — заявил президент.

Путин добавил, что у обеих сторон много вопросов, которые можно и нужно обсудить. Президент также выразил надежду на то, что "в части двусторонних отношений израильское правительство будет проводить политику преемственности", несмотря на "неизбежные для любого государства внутриполитические баталии".

Путин провёл телефонный разговор с новым премьером Израиля Бенетом

Путин провёл телефонный разговор с новым премьером Израиля Бенетом

А ранее Лайф рассказывал, что премьер Израиля Нафтали Бенет вошёл в список ста самых влиятельных людей в мире за 2021 год по версии журнала Time. Там он оказался в паре с главой правительства Италии Марио Драги.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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