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Байден пошутил, что был сенатором 370 лет

Американский лидер решил таким образом доказать, что способен "выбивать" в конгрессе реформы.

22 октября, 08:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQOwyyytdRo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">joebiden</a></p>

Фото © Instagram / joebiden

Президент США Джо Байден сообщил, что пытается убедить оппозиционно настроенных республиканцев и колеблющихся однопартийцев-демократов поддержать его планы по модернизации инфраструктуры и введению новых социальных льгот. Политик уверен, что ему удастся согласовать свои "многотриллионные" инициативы.

"Я был сенатором 370 лет, — пошутил он, — и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок", — добавил Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

При этом американский президент отметил, что компромисс, возможно, будет найден уже после его визита в Европу. По словам Байдена, нынешние переговоры даются ему легче, чем обсуждение запрета на штурмовое оружие.

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Ранее Лайф писал о том, что некоторые союзники США стали настороженно относиться к Байдену. В ходе предвыборной кампании он обещал восстановить доверие к США, однако на деле с этим есть проблемы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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