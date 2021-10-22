Байден пошутил, что был сенатором 370 лет

Президент США Джо Байден сообщил, что пытается убедить оппозиционно настроенных республиканцев и колеблющихся однопартийцев-демократов поддержать его планы по модернизации инфраструктуры и введению новых социальных льгот. Политик уверен, что ему удастся согласовать свои "многотриллионные" инициативы.

"Я был сенатором 370 лет, — пошутил он, — и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок", — добавил Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

При этом американский президент отметил, что компромисс, возможно, будет найден уже после его визита в Европу. По словам Байдена, нынешние переговоры даются ему легче, чем обсуждение запрета на штурмовое оружие.