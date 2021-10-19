46 причин покинуть чат: Учёные составили список самых вредных последствий увлечения соцсетями
По словам исследователей, активное использование всевозможных мессенджеров влияет на психологическое состояние человека и часто делает его жертвой киберпреступлений.
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Список вредных последствий активного использования соцсетей насчитывает почти полсотни пунктов, заявили исследователи из Технологического университета Сиднея. Как пишет Journal of Global Information Management, к такому выводу учёные пришли после обобщения около пяти десятков статей на эту тему, опубликованных с 2003 по 2018 год.
Интересно в этом смысле проследить, а когда, собственно, появились сами соцсети. Их история берёт начало ещё в середине 1990-х, с появления в США портала Classmates. В 2002 году запускается LinkedIn, в 2003-м — MySpace, в 2004-м — Facebook, в 2006-м — Twitter, в 2009-м — WhatsApp, в 2010-м — Instagram, в 2013-м — Telegram, в 2016-м — TikTok, в 2020-м — Clubhouse. Их общее количество пользователей составляет более четырёх с половиной миллиардов, то есть больше половины населения земного шара.
За пятнадцать лет учёные собрали данные о самых разных негативных последствиях социальных сетей. Исследователи сгруппировали их в шесть категорий: проблемы социального взаимодействия, раздражающий контент, трудности с конфиденциальностью, угрозы безопасности, кибербуллинг и низкая производительность. В итоге получился следующий перечень.
- Ощущение паники
- Раздражение
- Стресс
- Депрессивное состояние
- Чувство вины
- Чувство ревности
- Ощущение одиночества
- Провоцирующее поведение
- Чувство тревоги
- Недовольство собой
- Отвлекающая зависимость
- Ухудшение настроения
- Снижение самооценки, уверенности в себе
- Зависимость от соцсетей
- Перегрузка информацией
- Напрасная трата времени
- Напрасная трата сил
- Напрасная трата денег
- Перегрузка работой
- Повышенный аппетит к принятию финансовых рисков
- Неуместные публикации
- Низкокачественный контент
- Глупые шутки
- Назойливая демонстрация изображений или сообщений сексуального характера
- Оскорбительный контент
- Недостаток или отсутствие конфиденциальности
- Нарушение конфиденциальности
- Недостаточная кибербезопасность
- Навязанное общение
- Обнародование личных данных
- Искажение информации, создание неверного представления о чём-то
- Обман
- Злоупотребление информацией
- Обезличивание
- Кража личных данных
- Киберпреследование
- Вредоносные программы
- Психологическое манипулирование людьми
- Мошеннические попытки получения номеров кредитных карт, паролей и других личных данных
- Ощущение обиды, униженности, несправедливого к себе отношения
- Домогательства
- Конфликты с окружающими
- Подстрекательство к самоубийству
- Правонарушения
- Низкая продуктивность работы
- Низкая успеваемость в учёбе
Стоит отметить, что некоторые пункты по смыслу перекликаются. Например, мошенничество для получения данных карты вполне можно считать разновидностью обмана, кража личных данных и подстрекательство к самоубийству относятся к категории правонарушений.
Восьмым пунктом значится "провоцирующее поведение", на английском языке это обозначается словом flaming, буквально "разжигание". По сути, этот термин означает следующее: кто-то намеренно публикует в Сети что-то оскорбительное в адрес человека в надежде, что человек на это отреагирует и как-то ответит.
"Отвлекающая зависимость" (11-й пункт, distraction addiction) — это пристрастие человека к тому, чтобы то и дело отвлекаться от работы, чтобы снова заглянуть в свой смартфон и просмотреть сообщения, даже если в этом нет никакой необходимости. Часто этими словами обозначают общее понятие зависимости от соцсетей. В этом смысле 11-й пункт перекликается с 14-м.
Исследователи выразили надежду, что их научная работа поможет выработать стратегию снижения негативного влияния соцсетей. По их мнению, речь идёт не только о том, чтобы пользователи контролировали себя и следили за тем, сколько времени они проводят в Интернете. Учёные считают, что программисты могут разработать специальные приложения, которые будут сигнализировать о том, что на сегодня хватит чатов и лент новостей.