46 причин покинуть чат: Учёные составили список самых вредных последствий увлечения соцсетями По словам исследователей, активное использование всевозможных мессенджеров влияет на психологическое состояние человека и часто делает его жертвой киберпреступлений. 18 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Список вредных последствий активного использования соцсетей насчитывает почти полсотни пунктов, заявили исследователи из Технологического университета Сиднея. Как пишет Journal of Global Information Management, к такому выводу учёные пришли после обобщения около пяти десятков статей на эту тему, опубликованных с 2003 по 2018 год.

Интересно в этом смысле проследить, а когда, собственно, появились сами соцсети. Их история берёт начало ещё в середине 1990-х, с появления в США портала Classmates. В 2002 году запускается LinkedIn, в 2003-м — MySpace, в 2004-м — Facebook, в 2006-м — Twitter, в 2009-м — WhatsApp, в 2010-м — Instagram, в 2013-м — Telegram, в 2016-м — TikTok, в 2020-м — Clubhouse. Их общее количество пользователей составляет более четырёх с половиной миллиардов, то есть больше половины населения земного шара.

За пятнадцать лет учёные собрали данные о самых разных негативных последствиях социальных сетей. Исследователи сгруппировали их в шесть категорий: проблемы социального взаимодействия, раздражающий контент, трудности с конфиденциальностью, угрозы безопасности, кибербуллинг и низкая производительность. В итоге получился следующий перечень.

Ощущение паники Раздражение Стресс Депрессивное состояние Чувство вины Чувство ревности Ощущение одиночества Провоцирующее поведение Чувство тревоги Недовольство собой Отвлекающая зависимость Ухудшение настроения Снижение самооценки, уверенности в себе Зависимость от соцсетей Перегрузка информацией Напрасная трата времени Напрасная трата сил Напрасная трата денег Перегрузка работой Повышенный аппетит к принятию финансовых рисков Неуместные публикации Низкокачественный контент Глупые шутки Назойливая демонстрация изображений или сообщений сексуального характера Оскорбительный контент Недостаток или отсутствие конфиденциальности Нарушение конфиденциальности Недостаточная кибербезопасность Навязанное общение Обнародование личных данных Искажение информации, создание неверного представления о чём-то Обман Злоупотребление информацией Обезличивание Кража личных данных Киберпреследование Вредоносные программы Психологическое манипулирование людьми Мошеннические попытки получения номеров кредитных карт, паролей и других личных данных Ощущение обиды, униженности, несправедливого к себе отношения Домогательства Конфликты с окружающими Подстрекательство к самоубийству Правонарушения Низкая продуктивность работы Низкая успеваемость в учёбе

Стоит отметить, что некоторые пункты по смыслу перекликаются. Например, мошенничество для получения данных карты вполне можно считать разновидностью обмана, кража личных данных и подстрекательство к самоубийству относятся к категории правонарушений.

Восьмым пунктом значится "провоцирующее поведение", на английском языке это обозначается словом flaming, буквально "разжигание". По сути, этот термин означает следующее: кто-то намеренно публикует в Сети что-то оскорбительное в адрес человека в надежде, что человек на это отреагирует и как-то ответит.

"Отвлекающая зависимость" (11-й пункт, distraction addiction) — это пристрастие человека к тому, чтобы то и дело отвлекаться от работы, чтобы снова заглянуть в свой смартфон и просмотреть сообщения, даже если в этом нет никакой необходимости. Часто этими словами обозначают общее понятие зависимости от соцсетей. В этом смысле 11-й пункт перекликается с 14-м.

Исследователи выразили надежду, что их научная работа поможет выработать стратегию снижения негативного влияния соцсетей. По их мнению, речь идёт не только о том, чтобы пользователи контролировали себя и следили за тем, сколько времени они проводят в Интернете. Учёные считают, что программисты могут разработать специальные приложения, которые будут сигнализировать о том, что на сегодня хватит чатов и лент новостей.

Авторы Адель Романенкова