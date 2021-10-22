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Юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора

Собеседник Лайфа считает самым главным вопросом тут, была ли в произошедшем политическая составляющая.

22 октября, 08:33
<p>Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © <a href="http://www.santafenewmexican.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Santa Fe New Mexican</a></p>

Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © Santa Fe New Mexican

Голливудского актёра Алека Болдуина могут вообще не привлечь к ответственности за случайное убийство женщины-оператора во время съёмок фильма. Об этом заявил председатель президиума международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнёры" доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Лайфом.

"Тут надо изучать все обстоятельства произошедшего. Тут очень тонкая грань между тем, что его вообще не будут привлекать к ответственности, или же если сейчас докажут, что это убийство, то может быть высшая мера наказания", — считает эксперт, отмечая, что все подозреваемые желают уйти от ответственности.

Игорь Трунов отметил, что Алек Болдуин имеет прямое отношение к политике и сыграл значительную роль в выборах президента США, поэтому нельзя исключать политический мотив в этом инциденте.

"Алек Болдуин не просто актёр. Пародируя Трампа, он вышел на политическую площадку. Более того, это происходило в болезненный момент — в период выборов. Он делал это довольно успешно. Алек Болдуин — политическая фигура, которая сыграла значительную роль в выборах президента США. Самый больной вопрос — это не то, застрелил ли он по халатности и что ему за это будет, а то, была ли в произошедшем политическая составляющая", — рассказывает Трунов.

Женщина-оператор, которую застрелил Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины и жила в СССР

Женщина-оператор, которую застрелил Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины и жила в СССР

Собеседник Лайфа считает, что сейчас Алек Болдуин будет говорит о том, что не был осведомлён о заряженном оружии. По словам юриста, все подозреваемые просто желают уйти от ответственности.

Алек Болдуин устал пародировать Трампа

Алек Болдуин устал пародировать Трампа

Напомним, ранее во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы и находится в критическом состоянии, а 42-летняя оператор Халина Хатчинс погибла. Что стало причиной трагедии, устанавливается. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Юлия Архипова

Юлия Архипова

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