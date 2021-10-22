Юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора

Голливудского актёра Алека Болдуина могут вообще не привлечь к ответственности за случайное убийство женщины-оператора во время съёмок фильма. Об этом заявил председатель президиума международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнёры" доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Лайфом.

"Тут надо изучать все обстоятельства произошедшего. Тут очень тонкая грань между тем, что его вообще не будут привлекать к ответственности, или же если сейчас докажут, что это убийство, то может быть высшая мера наказания", — считает эксперт, отмечая, что все подозреваемые желают уйти от ответственности.

Игорь Трунов отметил, что Алек Болдуин имеет прямое отношение к политике и сыграл значительную роль в выборах президента США, поэтому нельзя исключать политический мотив в этом инциденте.

"Алек Болдуин не просто актёр. Пародируя Трампа, он вышел на политическую площадку. Более того, это происходило в болезненный момент — в период выборов. Он делал это довольно успешно. Алек Болдуин — политическая фигура, которая сыграла значительную роль в выборах президента США. Самый больной вопрос — это не то, застрелил ли он по халатности и что ему за это будет, а то, была ли в произошедшем политическая составляющая", — рассказывает Трунов.