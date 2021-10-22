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Десятилетний мальчик выпросил у папы римского белую шапочку

После получения драгоценного подарка счастливый ребёнок покинул зал, помахав на прощание главе церкви рукой.

22 октября, 08:37

10-летний мальчик во время аудиенции выпросил у папы римского белую шапочку. Видео © trtworld

10-летнему мальчику настолько понравился пилеолус (головной убор священника) папы римского Франциска, что он не оставил главу церкви в покое, пока не забрал тюбетейку себе. Видео аудиенции опубликовал телеканал TRT WORLD.

Папа римский решил, что ребёнок, поднявшийся к нему на сцену, хочет просто поиграть. Но у мальчика была конкретная цель — белая шапочка Франциска. Окружающие не понимали, чего он хочет, тогда ребёнок стал трясти главу Римско-католической церкви за руки и подводить к нему священников, указывая пальцем на вожделенный предмет. Вскоре мальчику удалось донести до взрослых своё желание, и ему вручили запасную папскую шапочку. И он довольный, помахав на прощание главе церкви рукой, покинул зал.

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А ранее на аудиенцию к папе римскому пришёл "человек-паук" и подарил ему маску. В Ватикане положительно оценили поступки молодого человека и назвали его "действительно хорошим супергероем".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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