Десятилетний мальчик выпросил у папы римского белую шапочку

Папа римский решил, что ребёнок, поднявшийся к нему на сцену, хочет просто поиграть. Но у мальчика была конкретная цель — белая шапочка Франциска. Окружающие не понимали, чего он хочет, тогда ребёнок стал трясти главу Римско-католической церкви за руки и подводить к нему священников, указывая пальцем на вожделенный предмет. Вскоре мальчику удалось донести до взрослых своё желание, и ему вручили запасную папскую шапочку. И он довольный, помахав на прощание главе церкви рукой, покинул зал.