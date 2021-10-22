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В Москве установлен новый антирекорд по числу заболевших и умерших от ковида за сутки

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа в российской столице скончалось 79 инфицированных.

22 октября, 08:51
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве за последние сутки было выявлено 8166 новых заболевших коронавирусной инфекцией, это максимум с 26 июня. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Также в российской столице за сутки от ковида скончалось 79 инфицированных. Это является максимумом с 29 июля.

В России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида

В России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида

Накануне в Москве было выявлено 7897 случаев ковида — это максимум с 26 июня. В связи с таким ростом заболеваемости ковидом в столице вводятся новые ограничительные меры. С 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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