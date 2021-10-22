В Москве установлен новый антирекорд по числу заболевших и умерших от ковида за сутки

В Москве за последние сутки было выявлено 8166 новых заболевших коронавирусной инфекцией, это максимум с 26 июня. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Накануне в Москве было выявлено 7897 случаев ковида — это максимум с 26 июня. В связи с таким ростом заболеваемости ковидом в столице вводятся новые ограничительные меры. С 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.