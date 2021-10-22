В России за сутки выявили 37 141 случай ковида, это максимум за пандемию
Антилидеры по числу заболевших по-прежнему Москва и Санкт-Петербург, а в регионах статистика чуть лучше.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Число новых случаев заболевания ковидом в РФ за сутки превысило 37 тысяч, это максимальный показатель за пандемию. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1064 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 453 человека", — говорится в сообщении оперштаба.
По числу заражений лидируют Москва (8166), Санкт-Петербург (3233) и Московская область (2428). Меньше всего заболевших в Магаданской области (22), а также в Ненецком (18) и Чукотском (16) АО.
В оперштабе также уточнили, что всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровело 7 117 060 человек.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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