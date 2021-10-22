В России за сутки выявили 37 141 случай ковида, это максимум за пандемию

Число новых случаев заболевания ковидом в РФ за сутки превысило 37 тысяч, это максимальный показатель за пандемию. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1064 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 453 человека", — говорится в сообщении оперштаба.

По числу заражений лидируют Москва (8166), Санкт-Петербург (3233) и Московская область (2428). Меньше всего заболевших в Магаданской области (22), а также в Ненецком (18) и Чукотском (16) АО.

В оперштабе также уточнили, что всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровело 7 117 060 человек.